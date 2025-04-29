Murat Kurum, İstanbul depreminde hasar gören bina sayısını açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depreminin ardından 25 bin 17 binayı incelediklerini belirterek, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarında son durumu açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.
Kurum, çalışmalar hakkında, "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" bilgisini paylaştı.
İstanbul'da bugün itibarıyla;— Murat KURUM (@murat_kurum) April 29, 2025
📌 25 bin 17 binayı inceledik.
📌 22 bin 89 binanın hasarsız,
📌 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik.
Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız. pic.twitter.com/AoK6H1YISu