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Murat Kurum, İstanbul depreminde hasar gören bina sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depreminin ardından 25 bin 17 binayı incelediklerini belirterek, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu açıkladı.

Güncel
  • 29.04.2025 16:59
  • Giriş: 29.04.2025 16:59
  • Güncelleme: 29.04.2025 17:03
Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum, İstanbul depreminde hasar gören bina sayısını açıkladı
Fotoğraf: DepoPhotos

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarında son durumu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Kurum, çalışmalar hakkında, "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" bilgisini paylaştı.

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