Murat Kurum, İstanbul depreminde hasar gören bina sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarında son durumu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Kurum, çalışmalar hakkında, "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" bilgisini paylaştı.