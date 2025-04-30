Murat Kurum: Kanal İstanbul gündemimizde değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin gündemlerinde olmadığını iddia etti.

Kurum, İstanbul Arnavutköy'de yapılan konutlara ilişkin de "O konutlar ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına konut satılmış değil" dedi.

Bakan Kurum, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanal İstanbul'la ilgili soruya Kurum, "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak ve konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası, milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesini tekrar ifade ediyorum" yanıtını verdi.

"KONUTLARIN KANAL İSTANBUL’LA BAĞLANTISI YOK"

Bölgede yapılan konutların Kanal İstanbul ile hiçbir bağlantısının olmadığını iddia eden Kurum, şunları kaydetti:

"O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapılacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de tutmaya devam edeceğiz. 44 bin konutun inşası İstanbul'da, Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından alakası yoktur."

Bir gazetecinin, Arap ülkelerinde Kanal İstanbul'la ilgili reklam yapıldığını aktarması üzerine Kurum, "O ülkelerde ne reklamı yapılıyor bilmiyorum. Onlar daha çok İngiltere'deki, Almanya'daki, İtalya'daki reklamları takip ediyorlar. İşlerine gelince oraya, işlerine gelince Ortadoğu'daki reklamlara bakıyorlar. Muhalefetin gündemi bizi ilgilendirmiyor. Biz, milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.