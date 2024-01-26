Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden pas geçti?

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, dün vaatlerini açıkladığı toplantıda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'mega projesi' Kanal İstanbul'dan bahsetmedi. Nagehan Alçı, Kurum'un yakın çevresinin "Öncelikli bir konu değil, daha önce açıklandığı için yeni bir vaat olarak sunulamazdı" dediğini aktardı.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, dün Haliç Kongre Merkezi'nde 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı’nda projeslerini açıkladı.

Murat Kurum, 'Sistem İstanbul' isimli projesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'mega projesi' Kanal İstanbul'a yer vermedi.

Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin Kanal İstanbul sorusuna, "İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak" cevabını vermişti.

"YENİ BİR VAAT OLARAK SUNULAMAZDI"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Murat Kurum'un Kanal İstanbul'dan neden bahsetmediğini Kurum'un yakın çevresine sordu.

Alçı, Kurum'un çevresinin "Öncelikli bir konu değil, daha önce açıklandığı için yeni bir vaat olarak sunulamazdı" dediğini aktardı.