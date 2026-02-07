Murat Kurum, Kanal İstanbul ve sosyal konut sorularını yanıtsız bıraktı
Çevre Bakanı Murat Kurum, kendisine verilen önergede sorulan Kanal İstanbul ve sosyal konut sorularını görmezden geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıdere etrafına yapılan konutlara ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
Kurum, konutların kime satıldığını ve inşaatın hangi firmalar tarafından yapıldığına dair soruları cevaplamadı.
"KİMLERE SATILDI?"
Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan ve Kurum'a yöneltilen sorular şöyle:
1-Bakanlığınız tarafından "Kanal İstanbul Projesi" kapsamında yürütülen projelerin "Sosyal
Konut" olarak tanımlamasının gerekçesi nedir? Çok yüksek fiyatlara sahip olan bu konutların
satışı kimlere yapılmıştır?
2-TOKİ kapsamında tahmini 40 bin kişinin yaşayabileceği bu konutlardan ne kadarı dar gelirli
vatandaşlarımıza yönelik yapılmıştır?
3-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), şehrin en önemli su havzalarından olan
Sazlıdere'de yapılaşmanın olmaması gerektiğini söylemesine karşın “Kanal İstanbul Projesi"
kapsamında Sazlıdere Barajı'nın devre dışı bırakılması ile İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak
için alternatif su kaynaklarının devreye alınmasına için Bakanlığınızca hangi çözümler
üretilmiştir?
4-2,5 milyon metrekare alana yapılması planlanan konut ve ticaret merkezi projesine ÇED'in
olumlu kararı vermesi hangi bilimsel kritere dayanmaktadır?
5- "Kanal İstanbul Projesi" kapsamında başlatılan konutların yapımı hangi inşaat firmalarına
verilmiştir?
Kurum'un soruları cevaplamadığı ilan edildi.