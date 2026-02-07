Murat Kurum, Kanal İstanbul ve sosyal konut sorularını yanıtsız bıraktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıdere etrafına yapılan konutlara ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Kurum, konutların kime satıldığını ve inşaatın hangi firmalar tarafından yapıldığına dair soruları cevaplamadı.

"KİMLERE SATILDI?"

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan ve Kurum'a yöneltilen sorular şöyle:

1-Bakanlığınız tarafından "Kanal İstanbul Projesi" kapsamında yürütülen projelerin "Sosyal

Konut" olarak tanımlamasının gerekçesi nedir? Çok yüksek fiyatlara sahip olan bu konutların

satışı kimlere yapılmıştır?

2-TOKİ kapsamında tahmini 40 bin kişinin yaşayabileceği bu konutlardan ne kadarı dar gelirli

vatandaşlarımıza yönelik yapılmıştır?

3-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), şehrin en önemli su havzalarından olan

Sazlıdere'de yapılaşmanın olmaması gerektiğini söylemesine karşın “Kanal İstanbul Projesi"

kapsamında Sazlıdere Barajı'nın devre dışı bırakılması ile İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak

için alternatif su kaynaklarının devreye alınmasına için Bakanlığınızca hangi çözümler

üretilmiştir?

4-2,5 milyon metrekare alana yapılması planlanan konut ve ticaret merkezi projesine ÇED'in

olumlu kararı vermesi hangi bilimsel kritere dayanmaktadır?

5- "Kanal İstanbul Projesi" kapsamında başlatılan konutların yapımı hangi inşaat firmalarına

verilmiştir?

Kurum'un soruları cevaplamadığı ilan edildi.