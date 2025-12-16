Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz

Kurum, TBMM Genel Kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2026 Yılı Bütçe görüşmesinde konuştu. Kurum, şunları söyledi:

"Bundan tam 24 yıl önce, milletimizin istikbaline dair kurduğumuz hayalleri ve ümitleri gerçeğe dönüştürmek için; tarihi bir sayfa açıldı ve AKP'miz kuruldu. O günden bugüne Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; üzerine gidilmeyen meseleleri, üzerine gitmek şöyle dursun, gündeme bile alınmayan konuları hamdolsun bir bir çözdük. İnsanımızı, on yıllarca hasretle bekledikleri eser ve hizmetlere kavuşturduk. Bu güçlü iradeyi gören milletimiz de 24 yıl boyunca daima bizim yanımızda durarak; her seçimde yeniden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı ve eser siyasetini, cumhur ittifakımızı iktidara taşıdı. Bizi destekleriyle, dualarıyla bu noktalara eriştiren aziz milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 50 bin çalışma arkadaşımızla; 81 il 922 ilçemize hizmet götürmek için aşkla, azimle çalışıyoruz. Ankara’yı Anadolu’ya taşıma ilkesiyle hareket ederek; her şeyin en güzelini hak eden milletimizi, daha güzel şehirlerde yaşatmak için; 'Önce insan, önce millet' demeye devam ediyoruz. 81 şehrimizin ulusal ve küresel ölçekte marka değerini yükseltecek yeni vizyon projeleri büyük bir titizlikle yapıyoruz.

Biz istiyoruz ki, istisnasız her bir şehrimiz yeni yuvaları ve işyerleriyle, birbirinden güzel tarihi kent meydanlarıyla; sosyal, kültürel alanlarıyla; gölleri, denizleri ve millet bahçeleriyle, birer yıldız gibi parlasın. İstiyoruz ki, Selçuklu ve Osmanlı’nın emanetini omuzlarında taşıyan şehirlerimiz; her açıdan güzelleşsin, çocuklarımız bu şehirlerde geleceğe güvenle baksın, memleketiyle, ülkesiyle gurur duysun. İşte bu anlayışla; Cumhuriyet tarihimizin en nitelikli ve kapsamlı projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle de depremsellik açısından kritik bir coğrafya üzerine kurulmuş olan ülkemizin; yaşadığı afetlerde binlerce evladını toprağa vermiş milletimizin 'güvenli yarınları için' insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Ülkemizde hayatı durduran Pandemiyle, Karadeniz bölgemizde sellerle, Antalya, Muğla ve İzmir’de yangınlarla, Elazığ, Malatya ve yine İzmir’de depremlerle sınandık. Afetlerin ardından hızla kolları sıvadık, 'ne bu aceleniz' diyenlere rağmen; yeni yuvaları 1 saat daha erken verebilmek için çabaladık. Devletin milletine olan borcunu ödemek için, her afet bölgesinde olduk, haftalarca oralardan ayrılmadık. Ve hamdolsun ki; milletimizin devletine olan güveninden aldığımız güçle; bu afetlerin tamamında; 45 binden fazla yeni yuva yaptık, kardeşlerimizin geleceğini teminat altına aldık.

"'DEVLET NEREDE?' DİYENLER OLDU; ONLARA, ASRIN FELAKETİNİ ASRIN İNŞASI’NA DÖNÜŞTÜREREK CEVAP VERDİK"

2023 yılı, 6 Şubat gecesi, milletimizin her ferdinin gözyaşı döktüğü, acının her kalbi hüzne boğduğu o kara günde; Kahramanmaraş depremlerinde, tarih boyunca gördüğümüz en büyük afeti yaşadık. Öyle büyük bir afetti ki; 14 milyon insanımızın yaşadığı tam 108 bin kilometrekarelik alanı etkiledi. Binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, 86 milyon vatandaşımızla birlikte; ilk dakikalar itibariyle milletimizin yanında olduk. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde; bir yandan arama kurtarma çalışmalarını yürütürken, bir yandan da değerli hocalarımızla, uzmanlarımızla, mimar ve mühendislerimizle zemin etüdlerinden projelendirmeye kadar tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15. günde attık. Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. 'Devlet nerede?' diyenler oldu; onlara, Asrın felaketini Asrın İnşası’na dönüştürerek cevap verdik ve 'Devlet, işte burada!' dedik. Hatırlayın; geçtiğimiz yıl yine bu kürsüde; '155 bininci konutumuzu teslim ettik' demiştik. Ve bugün büyük bir gururla söylüyoruz ki; o sayının üzerine tam 300 bin konut daha ekledik. Allaha şükürler olsun ki; sözlerimizi tuttuk. İnşallah 27 Aralık’ta barışın ve medeniyetimizin kalbi olan Hatay’ımızda; Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; 'Asrın İnşası, Türkiye’nin Başarısı' diyecek; 455 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim edeceğiz.

"GELDİĞİMİZ NOKTADAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUM"

Ben bu tarihi başarıyı, ülkesi ve milleti adına tebrik eden, bu muhteşem tabloyla gururlanan, her partiden milletvekilimize ve belediye başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve tüm vekillerimizi, yaptığımız çalışmaları ve yeniden ayağa kalkan şehirlerimizi görmek için deprem bölgesine davet ediyorum. Şimdi burada bazı görsellerle anlatacağım ama inanın öyle büyük bir çalışma ki, ne fotoğraflar, ne videolar, ne kelimeler anlatmaya yeterli olmuyor. Ama ben elimden geldiğince, 11 şehrimizdeki yeni yuvalarımızı, yeni işyerlerimizi, yeniden ayağa kalkan tüm tarihi mekânlarımızı göstermek istiyorum. Evet! Asrın felaketinin sembol şehri Hatay! Burada yaşayan kardeşlerimiz depremden sonra evlerini görmeye gittiklerinde 'evimizin yerini sadece mezarlığın olduğu yere bakarak bulabiliyorduk.' diyorlardı. Böyleydi, ama bugün bu hale geldi! İşte; '155 bin yeni yuvasıyla, okullarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle yeniden ayağa kalkan Hatayımızın fotoğrafı!' İşte; Tarihi Hatay Bölgesi… Ecdadın emaneti tarihimiz yerle bir olmuştu. Şimdi ise Kemalpaşa Caddesi, Uzun çarşı, Kurtuluş caddesi, Habib-i Neccar Camisiyle, Antakya’nın tüm tarihi bölgelerini içine alarak tamamlanan Medeniyetimizin kalbi Hatay! Evet, Hatay’ımız İskenderun Sahil Yolu Projesiyle, yeni yuvalarıyla, muhteşem altyapısıyla ve ihya edilen tarihiyle yeniden ayağa kalkmıştır! Nereden nereye geldik. İnanın, depremin ilk anlarında orada bulunmuş, son aşamasına kadar 11 ilimizden ayrılmamış biri olarak geldiğimiz noktadan büyük bir mutluluk duyuyorum.

"İFTİRALARA CEVABIMIZI; 11 İLİMİZİ AYAĞA KALDIRARAK VERDİK"

11 şehrimizin tamamında; tarih yeniden yazılmış, herşey yeniden başlamıştır! Ben, afet gününde hüzünle yaş döktüğümüz o sokaklarda, şimdi milletimizle beraber sevinç gözyaşı döktüren Yüce Allah’a hamdediyorum! 11 ilimizde inşa ettiğimiz konutların yanında; 'esnafımız bizim her şeyimiz' diyerek 43 bin yeni dükkan yaptık. Türkiye’nin çevre uzunluğuna denk, tam 11 bin kilometrelik altyapı çalışmasını tamamladık. 'Depremde zarar gören köyler Anadolu mirasıdır' diyerek; 4 bin 333 köyümüzde 63 bin köy evi inşa ettik. Tüm bunları da Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanda; tam 3 bin 481 şantiyede, 200 bin işçi, mimar ve mühendisimizle birlikte alın teri dökerek yaptık. O alın teri sayesindedir ki; Türkiye; bir Anka kuşu gibi küllerinden doğmuş; karanlık yerini yeniden aydınlığa bırakmış; baharı müjdeleyen 455 bin çiçek açmış; Büyük ve Güçlü Türkiye; Asrın Felaketi’ni, Asrın Destanı’na dönüştürmüştür! Şunu da tarihe bir kayıt olarak düşürmek isterim ki; süreç boyunca birçok yalan söylendi! Söylenen tüm o yalanlara cevabımızı; afetzede yavrularımızın neşesiyle verdik! Birçok iftira atıldı. Tüm bu iftiralara cevabımızı; 11 ilimizi ayağa kaldırarak; üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlandırarak verdik! Milletimize; 'bu iş bizim namusumuzdur, şerefimizdir' dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk! Bu başarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’nin başarısıdır. Bu başarı, devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen Büyük Türk Milletinin başarısıdır! Bu başarı için Allah’a hamdediyoruz, liderimizle ve devletimizle gurur duyuyoruz, bu milletin bir evladı olmaktan onur duyuyoruz! TOKİ’mize, Emlak Konut’umuza, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’müze, İller Bankamıza, GEDAŞ’ımıza, elinden ne gelirse destek veren her partiden belediyelerimize, özel sektörümüze, gönüllülerimize, bizden umudunu hiç kesmeyen afetzede kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.

"KİRA VE KONUT FİYATLARINI DENGELEYECEĞİZ"

Şimdi inşallah, deprem bölgesindeki bu büyük tecrübemizi, dar gelirli kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için seferber edecek; yeni sosyal konutlarımızla taçlandıracağız. Bir yandan 'Kentsel Dönüşüm Seferberliğiyle' ürettiğimiz 2 milyon yuvaya yeni 258 bin yuva daha ekleyecek; bir yandan da yaptığımız 1 milyon 750 bin sosyal konutumuza 500 bin sosyal konut ekleyeceğiz. 24 Ekim'de, 'Ev Sahibi Türkiye' diyerek, 500 bin sosyal konutumuzun ilk adımını attık. Yeni yuvalarımızı 81 ilimizde yapacağız. Bunların 100 binini İstanbul’umuzda inşa edeceğiz. Yine Ankara’da 30 bin, İzmir’de 21 bin, Konya’da 15 bin, Bursa ve Gaziantep 13’er bin, Hatay ve Diyarbakır’da ise 12 bin konutumuzu yapacağız. İstanbul’da 100 bin sosyal konutun yanına, 15 bin kiralık sosyal konut daha inşa edeceğiz. Bununla da yetinmeyecek 500 mahalle konağını, 500 anaokulunu, aile sağlığı merkezlerini, gündüz bakım evlerini, taziye evlerini, misafirhaneleri ve spor salonlarını da hızla inşa edeceğiz. Mahalle kültürünü sitelere taşıyacağız. 1,5 trilyon liralık bir bütçeye sahip olan sosyal konutlarımızla; tam 300 sektörde iş imkânı ve ekonomik gelir sağlayacağız. Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz; istihdamı, yerel kalkınmayı, sosyal refahı güçlendireceğiz! Bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana kadar çalışacağız."