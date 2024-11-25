Murat Kurum: "Kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, siyasette kreşler ile ilgişli yaşanan tartışmalar hakkında yaptığı açıklamada CHP'yi hedef aldı, "Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur" dedi.

Kurum, "belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına karar verildi" tartışmaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, "CHP'nin ve partiye bağımlı trollerin yapmaya çalıştığı dezenformasyonun trajikomik olduğunu" belirten Kurum, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP'yi hedef alan Kurum, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu Bakanlığımızın işi değildir. Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek ya cehalet ya da kötü niyettir. Belediyelerimizin okul öncesi eğitim kurumu açabilmesini öngören kanun düzenlemesini AK Parti yapmıştır. Bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüren ve iptal ettiren CHP'dir. Buna rağmen CHP'nin, AYM kararı nedeniyle yapılan uyarıyı siyasi tartışma malzemesi haline getirme çabası, kimse kusura bakmasın, yüzsüzlüktür.

Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesinin CHP'nin başvurusu üzerine aldığı 'belediyeler anaokulu açamaz' kararı vardır. Yavuz hırsız, ev sahibini bastıramayacaktır. Göz bebeğimiz çocuklarımızın eğitimi üzerinden siyasi mühendislik yapılmasına müsaade etmeyeceğiz."