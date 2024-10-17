Murat Kurum, Malatya'daki depremin bilançosunu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından şu ana kadar 1211 ihbarın değerlendirildiğini, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Malatya'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Şu ana kadar 1211 ihbar değerlendirilmiş, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı; Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız."

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Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde de hissedildi. Malatya ve Elazığ'da okullar bir gün süreyle tatil edildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, can kaybı olmadığını; Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin, 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucu olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Endişe yok" dedi.