Murat Kurum; Mansur Yavaş, Ahmet Akın ve Zeydan Karalar ile bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü. Kurum, 3 belediye başkanıyla bakanlıkta gerçekleşen görüşme öncesinde 'Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

Güncel 05.05.2025 16:12 Giriş: 05.05.2025 16:12

Güncelleme: 05.05.2025 16:16 Kaynak: AA

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