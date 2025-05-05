Murat Kurum; Mansur Yavaş, Ahmet Akın ve Zeydan Karalar ile bir araya geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü. Kurum, 3 belediye başkanıyla bakanlıkta gerçekleşen görüşme öncesinde 'Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile bir araya geldi.
Bakan Kurum, Bakanlıkta gerçekleştirilen kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık.— Murat KURUM (@murat_kurum) May 5, 2025
Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı… pic.twitter.com/hIhxFWJmAQ