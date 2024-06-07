Murat Kurum o iki isim dışında herkese küstü mü?

31 Mart yerel seçimlerinde İBB Başkanlığı yarışını Ekrem İmamoğlu'na %11.5 puanlık fark ile kaybeden Murat Kurum, sosyal medya üzerinden Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan dışında kimse ile etkileşime girmedi.

birgun.net

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’un seçim sonrasındaki sessizliği sürüyor.

Yerel seçimlerin ardından herhangi bir canlı yayına da çıkmayan eski AKP İstanbul Milletvekili, sosyal medyada da bir hayli sessiz.

AKP'nin İstanbul Milletvekili olan Murat Kurum, sosyal medyada Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan dışında hiçkimse ile etkileşime girmedi.

Yerel seçim sürecinde Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Abdulkadir Uraloğlu gibi isimlerin paylaşımlarını retweetleyen Kurum, şu sıralar X’te sadece özel günlerde paylaşım yapıyor.

Kurum, seçimlerden bu yana sadece AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın paylaşımlarını retweetledi.

Murat Kurum’un X’teki beğenilerinde ise sadece Erdoğan çifti yer aldı.

Kurum’un 31 Mart yerel seçimlerinin ardından beğendiği iki paylaşım arasında Emine Erdoğan’ın Dünya Çevre Günü paylaşımı ile Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan mesajı yer aldı.