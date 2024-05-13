Murat Kurum şakası AKM’den kovdurdu!

Komedyen Metin Zakoğlu'nun, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum hakkında yaptığı esprinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 5 oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edildi. BirGün'e konuşan Zakoğlu, "Son derece masum bir şakayla kimse sanatçıyı sanatçılara ait mekânlardan kovamaz. Atatürk Kültür Merkezi, AKP kültür merkezi değildir" tepkisini gösterdi.

Işıl ÇALIŞKAN

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), komedyen Metin Zakoğlu’na uyguladığı sansürle gündemde.

Şubat ayından bu yana AKM’de sahne alan Zakoğlu’nun 7 Mayıs’taki ‘Hayrola Kayrola’ isimli gösterisinin ardından beş oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Zakoğlu, gösterilerinin AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’la ilgili yaptığı şaka nedeniyle yasaklandığını iddia etti.

BirGün'e konuşan Zakoğlu, “Şubat ayında Ferhan Şensoy’un Hayrola Kayrola için ve nisan ayında da Gogol’un Bir Delinin Hatıra Defteri isimli oyunlarımı oynamak üzere AKM yönetimi ile bir sözleşme imzaladık. Ama son oyunda Murat Kurum’la ilgili yaptığım hiçbir hakaret içermeyen espri nedeniyle sansüre uğradım. Kurum’un Küçükçekmece’ye Anadolu Yakası'nda demesi üzerinden yaptığım şaka nedeniyle sorgusuz sualsiz bütün oyunlarım iptal edildi. İptal dilekçesinde bir uyarı gelmedi. Hakaret içeren hiçbir cümlem yok” dedi.

AKM, AKP’NİN KÜLTÜR MERKEZİ DEĞİLDİR

“Bu antidemokratik ve hukuksuz durumu asla kabul etmiyorum” diyen Zakoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanatçıların ağzı torba değildir, kimse büzemez. Ellerinde resmi kayıtlı belge olmadan son derece masum bir şakayla kimse sanatçıyı sanatçılara ait mekânlardan kovamaz. Bununla ilgili avukatlarım sözleşmenin feshiyle ilgili gerekli tüm birimlere başvurularını yapacağız. Atatürk Kültür Merkezi, AKP kültür merkezi değildir. Adını Atatürk’ten almış, sanatçıların seyirciyle buluştuğu kıymetli bir kültür merkezidir. Kimse sanatçıya bir sansür uygulayamaz. Hem beni hem seyircilerimi mağdur edecek şekilde AKM’den atmak hangi cüretle yapılabilen bir davranıştır?"

İptal edilen oyunlar şöyle:

24 Mayıs: Bir Delinin Hatıra Defteri

29 Mayıs: Hayrola Kayrola

4-12-26 Haziran: Bir Delinin Hatıra Defteri