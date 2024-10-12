Murat Kurum, sorunları anlatan CHP'li belediye başkanını salondan çıkarmaya çalıştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremin ardından yaşanan sorunları anlatmak isteyen CHP'li beldiye başkanımı salondan çıkarmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Bakan Kurum, 4 Ekim'de Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili istişare için şehrin mülki ve idari amirlerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu, Kahramanmaraş İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

CHP'li Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan da toplantıda yer aldı. İlhami Bozan, ilçenin depremden sonra yaşadığı sorunları anlatmak isterken Murat Kurum'un tepkisiyle karşılaştığını ve kendisinin salondan çıkarılmak istendiğini anlattı.

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yaşananlara tepki gösteren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, "Atanmış bir bakan Murat Kurum, seçilmiş bir belediye başkanını kovamaz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İl Koordinasyon Toplantısı'nda yaşananlara ilişkin açıklama yapan Nurhak Belediye Başkanı Bozan, ilçenin sorunlarını aktarmak için toplantıya katıldığını, ancak Bakan Kurum'un toplantıda Nurhak'ın sorunlarını dinlemediğini söyledi.

İlhami Bozan, şunları anlattı:

"İl Koordinasyon Toplantısı için Valilik tarafından arandık. Bütün belediye başkanları, il müdürleri, daire amirleri hepsi de davet edilmişlerdi. Biz de Nurhak'ımızın sorunlarını iletmek üzere uzun süredir Bakan Bey'le görüşmek ve ayrıntılı bir şekilde durumları izah etmek istiyorduk. Biz katıldık. Toplantıya kendisi beraberinde AKP İl Başkanı, milletvekilleri, ilçe başkanlarıyla birlikte katıldı. Bunları hiçbir şekilde bir sorun etmediğimiz halde kendisi cümlelerde ara ara 'Hiç kimse siyaset yapmayacak, biz siyaset yapmıyoruz' tarzı cümleler kurdu. Nurhak ilçesiyle ilgili sorunları konuşmaya başladığımız sırada ise biraz daha üslubunu sertleştirerek tehditvari cümleler kurmaya başladı. 'Herkes burada ne konuşuluyorsa dışarıda da aynısını konuşacak, herkes tek bir ağızdan konuşacak, hiç kimse siyaset yapmayacak.' Ben ise o esnada bunları niçin söylenildiğini sorduğumda kendisi hemen direkt 'Üstünüze alınmanıza gerek yok, bunları ben herkes için söylüyorum' tarzı cümle kurdu. Ben ise bu durumun hoş olmadığını ifade ettim. Sonra kendisi tartışmayı büyüterek ve sertleştirerek devam etti. Ben daha sonra Sayın Bakan'ın üslubunun hoş olmadığını ifade edince 'Siz bana üslubu öğretemezsiniz' tarzında sesini de yükselterek beni dışarıya almaya çalıştı ve o esnada da ben çıkmayacağımı ifade ettim. Çünkü biz oraya Nurhak'ın sorunlarını konuşmaya gitmiştik."

Nurhak ilçesinin sorunlarını aktarmaya çalıştığını fakat Bakan Kurum'un talepleri dinlemediğini vurgulayan Bozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortada hiçbir sorun yokken kendisi tartışmayı başlatıyor, kendisi tartışmayı büyütüyor. Biz kendi ilçemizin sorunlarını konuşmak için davet ediliyoruz. Bizimle ilçemizin sorunlarını konuşmadan dışarıya almaya çalışıyor. Ben ise Nurtak'ın sorunlarını konuşmak için geldim ve çıkmayacağımı ifade ettim. O esnada mikrofon kapatıldı ve alındı. Ben ise mikrofonsuz bir şekilde kendisine Nurhak'ın belediye binası yıkılmış, bu konuyu konuşmaya, rezerv alanlarını konuşmaya, rezerv alan yapılacak mı yapılmayacak mı, akıbeti ne olacak, bununla ilgili sağlıklı bir bilgi almaya geldiğimizi depremden sonra deprem bölgelerinin büyük bir sıkıntı yaşadığını, hafriyat kamyonu eksiğimiz olduğunu, iş makinesi eksiğimiz olduğunu, arazöz eksiğimiz olduğunu kendilerine ifade etmeye çalıştık. Maalesef kendisi bunları hiç dinlemeden konuyu kapattı ve hemen 'Bu tür bilgileri de Çevre Şehircilik il Müdürlüğüne gelirsiniz, alırsınız' tarzında bir cümleyle hemen diğer ilçeye geçti."

CHP'Lİ VEKİL TBMM GENEL KURULU'NDA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM Genel Kurulunda; Murat Kurum'un katıldığı toplantıda yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta belediye başkanlarıyla toplantı yapıyor ve belediye başkanlarına diyor ki 'Burada siyaset konuşmayacağız, deprem bölgesi burası.' Ama ne ilginçtir ki ne hikmettir ki 'Siyaset konuşulmayacak' dediği yerde AK Parti İl Başkanı AK Parti milletvekilleri var, yani muhalefet milletvekilleri yok. AK Parti İl Başkanı'nı çağırıyor 'Siyaset konuşmayacağız' diyor. Bunu soran Belediye Başkanı İlhami Bozan'a da 'Çık dışarı' diyor, kovmaya kalkıyor. Atanmış bir Bakan Murat Kurum, seçilmiş bir Belediye Başkanı'nı kovamaz. Yani son seçimde İstanbul'da aday oldu, seçilemedi diye belediye başkanlarından nefret etmeye mi başladı? Herkes haddini bilecek seçilmiş bir belediye başkanını kovmak bir bakanın haddi değildir."