Murat Kurum'un adaylığı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan videolu paylaşım

AKP'de İstanbul için Murat Kurum'un adaylığının bugün açıklanması beklenirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşım geldi. "16 milyon hemşehrimle Yine yaparız bu işi" diyen İmamoğlu, 5 yıllık dönemde hayata geçirilen icraatlarını paylaştı.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı bugün Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklanacak.

Partinin İBB Başkan adayının eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olacağı kulislere yansırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurum'a adaylığını tebliğ ettiği iddia edildi.

Murat Kurum'un çalışma arkadaşlarına yaptığı konuşmanın görüntüsü de sosyal medyada yayınlandı.

Videoda Kurum, çalışma arkadaşlarına yaptığı konuşmada, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. Burada İstanbul bu karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için çalışacağız" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un adaylığının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından video paylaştı.

İmamoğlu, "16 milyon hemşehrimle Yine yaparız bu işi" notuyla paylaştığı videoda 5 yıllık dönemde hayata geçirilen icraatlar yer aldı.