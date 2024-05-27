Murat Kurum'un İliç'te kapasite artış onayını verdiği belge ortaya çıktı

İliç'te 9 işçinin toprak altında kaldığı faciayla ilgili altın madenine "ÇED olumlu ve 2. Kapasite Artışı" iznini veren yetkilinin Murat Kurum olduğu ortaya çıktı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin madendeki “ÇED olumlu ve 2. Kapasite Artışı” iznini veren yetkilinin bizzat dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Murat Kurum imzalı belgeyi açıklayarak "İktidarın maden faciası sonrası sır gibi sakladığı bir belge vardı. Bu belgeye ulaştık. ÇED olur kararını bizzat dönemin bakanı Murat Kurum vermiş, Bakan’ın ‘Olur’ imzalı belgesi ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Yavuzyılmaz şunları söyledi:

"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI"

"ÇED Olumlu Kararında Bakanın imzası var ve bu bakımdan dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da asli kusurludur. Bu imza felaketin altına atılan imzadır. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan Bilirkişi Raporuna göre; ÇED Olumlu Kararı veren yetkililer asli kusurludur. Murat Kurum bu kararı ve imzası ile 9 madencinin şehit olduğu kazaya zemin hazırlamıştır. İliç Cumhuriyet Savcılığı Kurum hakkında fezleke hazırlamalı, bu fezleke Adalet Bakanlığı aracılığı ile TBMM’ye gönderilmeli ve Kurum’un dokunulmazlığı önce komisyonda sonra Genel Kurul’da kaldırılarak yargılanmasının önü açılmalıdır. 9 şehidin ruhu, Murat Kurum’u izlemektedir."

Çöpler altın madenindeki heyelan faciasında bugüne kadar toprak altında kalan dokuz işçiden dördünün cansız bedenine ulaşıldı. Beş madenciye ise hâlâ ulaşılamadı.