Murat Kurum'un İzmir Körfezi'nden getirdiği su tartışma yarattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İzmir Körfezi'nden getirdiğini söylediği bir şişe deniz suyu tartışmalara yol açtI. Toplantıya ara verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Komisyonda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı'nın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın bütçesi ile Türkiye Çevre Ajansı'nın Sayıştay raporunun görüşmelerine başlandı.

Murat Kurum, komisyon toplantısına yanında İzmir Körfezi’nden aldığını söylediği bir şişe deniz suyu ile geldi.

Kurum, "Artık İzmir Körfezi’nde büyük bir çevre felaketi yaşandığını, körfezin içindeki tüm canlılarla birlikte can çekiştiğini, her saat başı binlerce balığın öldüğünü görmenin vakti gelmiş, hatta geçmiştir. Millet önünde soruyorum, şu kirliliğinin olduğu bir denizde balıklar yaşayabilir mi? Bu konunun olduğu denizin kıyısında İzmirliler rahatça hayat sürebilir mi? Atık su kaynaklı amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazladır. Bu şişenin içerisindeki oksijen miktarı sıfırdır" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, "İzmir Yunanistan'a mı bağlı? Yapın, temizleyin. Gavur İzmir, değil mi?" sözleri üzerine AKP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında karşılıklı sözlü tartışma yaşandı.

MUŞ: BİR ŞİŞE DE SİZ GETİRİN KARŞILATIRALIM

CHP'li vekillerin Murat Kurum'u eleştirmesi üzerine Komisyon Bakanı Muş, "Bir şişe de siz getirin karşılaştıralım" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Gidin Dicle'ye Fırat'a bakın, b.. akıyor" dedi. Komisyon Başkanı Muş, "Sayın Tanal, sizi temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum" diyerek görüşmelere 15 dakika ara verdi.