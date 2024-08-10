Murat Kurum'un konuşması sırasında protesto: "Kandıra’da çöp tesisi istemiyoruz"

AKP'nin Kocaeli'de gerçekleştirdiği İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yurttaşlar tarafından çöp tesisi ndeniyle protesto edildi.

Kocaeli gazetesinden Cihat Polat'ın haberine göre, AKP İl Başkanı Şahin Talus’un ev sahipliği yaptığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Murat Kurum ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da katılım sağladı.

Programda söz alan Murat Kurum konuşma yaptığı sırada salnda bulunan yurttaşların protestosuna uğradı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Kandıra'ya yapmak istediği çöp tesisine tepki gösteren yurttaşlar "Kandıra'ya çöp tesisi istemiyoruz" sloganı attı. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyarak Kurum'a seslen yurttaşlar salondan çıkarıldı.