Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu Kabine'de
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı koltuğuna Kemal Memişoğlu atandı. Akşam saatlerinde istifasını duyuran Mehmet Özhaseki yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ise Murat Kurum atandı.
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama kararlarına göre; bir süredir istifası konuşulan Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı koltuğuna Kemal Memişoğlu atandı. Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyordu.
Akşam saatlerinde istifasını duyuran Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ise Murat Kurum atandı.
Murat Kurum, 2018-2023 yılları arasında bakanlık yapmıştı. 2024 yerel seçimlerde ise AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilmişti. Seçim sürecinde birçok gafa imza atan Kurum, Ekrem İmamoğlu karşısında yarışı kaybetmişti.
İliç'te yaşanan maden faciasında ÇED raporunu imzaladığı ortaya çıkan Murat Kurum, görevi bıraktığı 4 Haziran 2023 tarihinin ardından 394 gün sonra Erdoğan'ın imzasıyla görevine geri döndü.