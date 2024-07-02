Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu Kabine'de

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı koltuğuna Kemal Memişoğlu atandı. Akşam saatlerinde istifasını duyuran Mehmet Özhaseki yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ise Murat Kurum atandı.

Güncel 02.07.2024 00:48 Giriş: 02.07.2024 00:48

Güncelleme: 02.07.2024 00:56 Kaynak: Haber Merkezi

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