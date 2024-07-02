Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu, Meclis'te yemin edecek

Yeni bakanlar Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu, bugün Meclis'te yemin edecek. Bakanlar, göreve başlamalarının ardından ilk Kabine Toplantısı'na katılacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde Erdoğan tarafından 'görevden af' talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu'nun, Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunacak.

Ardından TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Kurum'un Anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurula verilecek.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet edecek. Memişoğlu ve Kurum, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda ant içerek göreve başlayacak. İki yeni bakan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ilk Kabine Toplantısı'na katılacak.

Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle toplam milletvekili sayısı 593'e, AKP'nin Meclisteki sandalye sayısı 264'e indi.

TBMM Genel Kurulunda gelecek günlerde Murat Kurum'dan boşalan Çevre Komisyonu üyeliği için AKP tarafından bir milletvekili bildirilecek. Ardından komisyonda başkan seçimi yapılacak.