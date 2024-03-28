Murat Kurum yaptırdıkları anketin sonucunu paylaştı

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, manipüle edilen anketlerin olduğunu iddia ederek, "Bunu da doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. Kendilerinin de anket yaptırdığına işaret eden Kurum, "Bizim ölçümlerimizle 1,7 puan farkla kazanacağız" iddiasında bulundu.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, açık ara farkla kazanacaklarını iddia etti, manipüle edilen anketler olduğunu öne sürdü.

Habertürk'te katıldığı programda soruları yanıylayan Kurum, "Benim sahada gördüğüm motivasyon; bizim açık ara kazanacağımız. İnşallah 31 Mart akşamı bize gönül veren tüm kardeşlerimizle İstanbul'un sorunlarını çözmek üzere inşallah liyakatli kadrolarla geliyoruz" ifadesini kullandı.

ANKET AÇIKLAMASI

Aleyhine ve lehine birçok anket bulunduğunu aktarılan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Manipüle edilen anketler de var. Bunu da doğru bulmuyorum. Bütün anket firmaları 14-28 Mayıs'ta farklı konuşuyorlardı. Hatta bugünkü CHP'li yönetim çıktı, 'Biz kazandık, öndeyiz.' gibi manipülasyonlar yaptılar, yine yapacaklardır. Buradan da milletimizi, bu noktada sandık görevlilerimizi uyarmak istiyorum. Son ana kadar biz orayı terk etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Çünkü aynı manipülasyonu yine yapacaklar. Çünkü bunların algı siyasetinden başka milletimize sunabilecekleri hiçbir şey yok. Sürekli algı, bahane."

"1,7 PUAN FARKLA KAZANACAĞIZ"

İBB Başkan adayı Kurum, kendilerinin de anket yaptırdığına işaret ederek, "Bizim ölçümlerimizle 1,7 puan farkla kazanacağız" dedi.

Seçim çalışmalarının son günlerinde, küskün, dargın ya da protesto amacı güden seçmene dönük özel bir stratejisi olup olmayacağı ve bu kitlenin ne yoğunlukta olduğu sorulan Kurum, kararsız seçmenin çok fazla olmadığını, 4-5 puan denilebilecek bir kararsız seçmen bulunduğunu, neticede 31 Mart akşamı seçimi kazanacaklarını ve İstanbul'a hizmet etmek üzere göreve geleceklerini öne sürdü.

CUMA VE CUMARTESİ İLÇE MİTİNGLERİ OLACAK

Seçimden önceki son 3-4 günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a gelerek ilçe bazında ziyaretleri olup olmayacağı sorulan Kurum, her seçimde Erdoğan'ın ilçelerde mitingler yaptığını, sandıkla alakalı motivasyon için vatandaşla buluştuğunu anlattı.

Kurum, "Cuma ve cumartesi günü bu tarz ilçe mitinglerimiz olacak. Arkadaşlarımız, teşkilatlarımız hazırlıyor. Anadolu ve Avrupa yakasında 6-7 ilçede inşallah mitinglerimiz olacak" bilgisini verdi.