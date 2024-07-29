Murat Kurum, zam farkını soran kadına yardım kartı uzattı!

Rize'de bir kadın yolda karşısına çıkan Murat Kurum'a emekli aylıklarına gelen zam farkının ne zaman yatırılacağını sordu. Kurum ise kadının eline yardım kartı vermeye çalıştı. Kadın ise ihtiyacım yok diyerek reddetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisine emekli aylıklarına gelen zam farkının ne zaman yatırılacağını soran bir yurttaşa ‘nakit para’ yerine geçen yardım kartı vermeye çalıştı.

AKP’nin yerel seçimde İstanbul için aday çıkardığı ancak seçilemedikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na atadığı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rize'ye geldi.

Burada Murat Kurum’a Ayşe Yüksel adlı yaşlı bir kadın emekli ve dul maaşlarındaki farkın neden yatırılmadığını sordu. Bunun üzerine kadınla kısa bir süre sohbet eden Kurum, Yüksel’e alışveriş kartı vermek istedi. Yüksel ise "Benim bir şeye ihtiyacım yok ihtiyacı olana ver" diyerek kartı almadı.

DİLEK ÖZÇELİK ÖRNEĞİ

15 Nisan 2013’te dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da benzer bir hamlede bulunmuştu. Kanser hastası Dilek Özçelik, Bakan Bayraktar’dan kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti. Bakan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı “Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda” diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.

Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllarca kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmış ve 15 Ocak 2018 tarihinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.