Murat Kurum’a ziyareti tartışılan TİP'li Belediye Başkanı'ndan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a 'teşekkür ziyaretine' gitmesi tartışılan Türkiye İşçi Partili (TİP) Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay açıklama yaptı.

Belediye Başkanı açıklamasında, "Samandağ Belediyemizin süregiden işlerini takip etmek amacıyla Çevre, Şehircilik Başkanlığı'nda bulunduğum sırada çelişmiştir. Bakan Kurum'la bu ziyaretim esnasında ayaküstü görüştük ve belediye binamızın yapımı konusundaki takibi için kendisine teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Karaçay, Bakan Kurum ile herhangi bir toplantı gerçekleştirmediğini ve bu kısa temas dışında bir konuşma yapılmadığını vurguladı.

Açıklamanın devamında, "Tamamlama protokolünü imzalamış olmaktan mutluluk duyduğumuz, yıllardır sürüncemede bırakılan belediye hizmet binamıza ilişkin bu teşekkürün Mağaracıklı hemşerilerimizin haklı mücadeleleriyle ilişkilendirilmesi beni derinden üzmüştür" ifadelerine yer verildi.

Karaçay, sosyal medyaya yansıyan görüntülerin 'rahatsız edici' olduğunu kabul ederek söz konusu görüntü nedeniyle özür diledi.

Karaçay'ın açıklaması şu şekilde: