Murat Kurum’un “Damla Kent” vaadi tutmadı: Bakanlığın projesi borsada çakıldı

Borsa İstanbul ocak ayında yüzde 23 yükselirken, konut sorununu çözeceği iddia edilen Damla Kent gayrimenkul sertifikasının hisse fiyatı yalnızca yüzde 0.7 artış gösterdi.

Sözcü'nün haberine göre; 2025 Ağustos’undaki halka arzdan sonra yatırımcıların yarısından fazlası ev sahibi olma hayalinden vazgeçerek ellerindeki sertifikaları sattı. Projede kalan 300 bin yatırımcı ise ‘damlaya damlaya’ ev sahibi olmaktan çok, zarar oranını düşürmeyi hedefliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un büyük vaatlerle duyurduğu, TOKİ ve Emlak Konut’un desteklediği Damla Kent projesi Ağustos 2025’te 7.59 TL’den halka arz edilmişti. 767 bin yatırımcının katıldığı gayrimenkul sertifikası, Borsa İstanbul’da cuma günü kapanışta 5.85 TL’den işlem gördü.

Damla Kent’in sertifika fiyatı halka arzdan bu yana yüzde 23 düşerken, Ocak 2026’nın tamamında ise yüzde 0.7 yükselebildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre Damla Kent’te 31 Ocak itibarıyla yaklaşık 300 bin yatırımcı kaldı. Böylece 1 yıldan kısa sürede 467 bin 709 yatırımcı, Damla Kent projesinden vazgeçerek ellerindeki sertifikaları sattı. Kalan yatırımcılar ise ne kadar zarar ettiklerini paylaşarak tepki gösteriyor.

Bir yatırımcı, “Damla Kent’in halka arzına girmek yerine altın alanlar zaten ev sahibi oldu” değerlendirmesini yaptı. Bir başka yatırımcı da “Halka arza 8 bin lotla girmiştim, 14 bin TL zarardayım” yazdı.

PROJENİN 10’DA 1’İ TAMAMLANABİLDİ

Emlak Konut’un paylaştığı verilere göre 15 Ocak itibarıyla Damla Kent projesinde ilerleme oranı yüzde 10.51 seviyesinde kaldı.

Toplam 2 bin 214 adet dairenin bulunduğu projede 220 dairede asli edim gerçekleşti. Böylece 220 dairenin sahibi belli oldu.

Projenin 2029’da bitirilmesi planlanıyor.

Halka arzdan bu yana sertifika piyasa değeri 4,9 milyar TL azalarak 16,5 milyar TL'ye geriledi. Bir daire sahibi olmak için gereken sertifika sayısı ise daire tipine göre 631 bin ile 1 milyon 384 bin arasında değişiyor.