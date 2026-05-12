Murat Muratoğlu: Vize başvurularındaki kayıp para 350 milyar lira

Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Nefes'teki köşesinde son 10 yılda 1,5 milyon vize başvurusunun reddedildiğini ifade etti.

Son 10 yılda 1,5 milyon başvurunun reddedilmesinin yol açtığı zarardan bahseden Muratoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşın cebinden çıkan ve bir bardak soğuk su bile içemediği 34 milyar liradan fazla paranın Avrupa konsolosluklarının ve aracı kurumların kasasına 'hibe' edilmesi… Hem de bu para sadece başvuru aşamasına gelenlerin kaybı… Oraya gelene kadar dijital mafya çok daha fazlasını kesiyor aslında… Yaklaşık 350 milyar lira bu süre zarfında."

2024 yılında Çin’den sonra dünyada en çok vizeye başvuran ikinci ülkenin Türkiye olduğunu belirten Muratoğlu, şunları yazdı:

"Şampiyonlar ligindeyiz ama küme düşüyoruz!

Siz zannediyor musunuz ki o bilgisayarın başında hızlıca form doldurunca randevuyu kaparsınız? Geç bunları anam babam…

Normal bir insanın ekrana “ad-soyad” yazdığınız sürede, Dubai merkezli bot yazılımları sistemi günde 28.800 kez sorguluyor. Bu tek bir botun sorgu sayısı… Kaç bot kullanıyorlardır sizce?

Haliyle daha “v” harfine basmadan, o botlar bütün randevuları süpürüp karaborsaya düşürüyor.

Siz ekrana bakıp “niye açılmıyor bu sayfa?” derken, arka tarafta organize bir çete sizin seyahat hakkınızı rehin alıyor.

Sonrası malum… Instagram’da, Telegram’da “Garantili randevu alınır” diye ilan veren kaçak şirketler… Kaça? 500 Euro, 700 Euro..."