Murat Ongun: "3. kez evim basıldı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un evi üçüncü kez basıldı.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Ongun, "Aileme ve bana karşı sürdürülen tutum zulüm boyutunu aşmış, benzersiz bir güç kullanımına dönüşmüştür" dedi.

Ongun, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"3. kez evim basıldı. Şafak vakti polisler 3. kez evimize gelip arama ve gözaltı yaptı. Bu kez sevgili bacanağımı alıp gittiler. Aileme ve bana karşı sürdürülen tutum zulüm boyutunu aşmış, benzersiz bir güç kullanımına dönüşmüştür. “Kuvvetli suç delili” yerini “kuvvetli intikam yemini”ne bıraktı. Sağduyu, tarafsızlık kaybolup gitti. Allah akıl ve vicdan versin demekten başka söz denemez hale geldi."