Murat Ongun dahil 7 kişinin banka kasalarına da el kondu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Murat Ongun'un da olduğu 7 kişinin bankalardaki kasalarına el kondu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu tespit edildi. Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu belirlendi.

ABD'de bulunan Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.