Murat Ongun'dan Cem Küçük anısı: "Ekrem Bey fırsatı kaçırmasın"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, paylaşımda iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'le bir anısını anlattı. Ongun, Cem Küçük'ün kendisine geçen yıl bu zamanlarda asgari ücretle ilgili mesaj attığını ve "Ekrem Bey (İmamoğlu) fırsatı kaçırmasın, bir tweet atsın büyük PUAN TOPLAR" dediğini yazdı. Küçük ise Ongun'a yanıt vererek iddiayı ispatlamasını istedi ve dava edeceğini söyledi.

Ongun'un Cem Küçük'le ilgili anısı şöyle:

"ASGARİ ÜCRET ve CEM KÜÇÜK ANISI

Geçen yıl bu zamanlar… Asgari ücrete yapılan küçük zam, büyük tepki toplamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert eleştiriliyordu.

Aynı akşam evdeyim. Telefonuma Whatsapp’tan bir mesaj geldi. Yazan Cem Küçük. Diyor ki; “Murat, asgari ücret işinde büyük yanlış yaptılar. Hükümete GOL ATMAK için büyük fırsat. Ekrem Bey (İmamoğlu) fırsatı kaçırmasın, bir tweet atsın büyük PUAN TOPLAR.”

Goller, puanlar, Cem Küçükler…

Şaşırdım. Bu anıyı neden anlattım? Hükümet asgari ücret artışında elini bol tutmalı. En yakınındakiler bile bu konuda hassas. Belki Cem gibi tepkilerini farklı metodlarla gösteriyorlar ama hassaslar.

Üstelik Cem tek değil.

Yakınlarınızda çok Cem var."

CEM KÜÇÜK YANIT VERDİ, DAVA AÇACAĞINI SÖYLEDİ

Cem Küçük ise Ongun'ın paylaşımını alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Bu yalanını ispatlar mısın? Ben eleştirilerimi her zaman açık ve meydanda söylerim. Aleni yolsuzluklarını anlattığım için sıkıntını biliyorum. Sen ve eşinin hırsızlıklarını benden daha çok dinleyeceksin. Bu arada bir davada ben açacağım sana. Düşene vurulmaz ama sen hakkettin."