Murat Ongun'dan Ersoy Dede'ye 'Flash Haber TV' göndermeli yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, iktidara yakınlığıyla bilinen Ersoy Dede'nin 'Medya A.Ş.' iddialarına yanıt verdi.

Ersoy Dede, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı gazeteciler, Ekrem İmamoğlu’nun PR’ını yapmak için açıktan para almakla suçlanıyor. (Medya A.Ş soruşturması)" iddiasında bulundu.

Dede, "Benzer durumda olduğunu zannettiğimiz bazı gazeteciler, soruşturmaya konu bir gazetecinin pasaportu üzerinden, konuyu sulandırma/itibarsızlaştırma yarışına giriştiler.. Yaw bir bekleyelim hele. Belki de medyada temiz eller operasyonudur bu.. Hayırlı olur belki de..." dedi.

Ersoy Dede'nin iddialarına yanıt veren Murat Ongun, Dede'nin çalıştığı Flash Haber TV'ye yasa dışı bahis operasyonunda el konulduğunu anımsatarak, "Çalıştığı kanala daha 2 gün önce yasadışı bahis operasyonuyla el konmuş adam “medyada temiz eller operasyonu” diyor, ağzına Medya AŞ’yi alıyor" ifadelerini kullandı.

Ongun, "'Türkiye’de her şey olursun ama rezil olamazsın' sözü bugün de bu kişide vücut buldu" dedi.