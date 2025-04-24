Murat Ongun'dan 'gizli kasa' açıklaması: "Düştüğünüz derin çukurdan bize çamur atarak çıkamazsınız"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, "yolsuzluk algısı" açıklaması yaptı.

X sosyal medya platformu hesabından açıklama yapan Ongun, şunları ifade etti:

"Üzerimden gizemli bir yolsuzluk algısı yapılmaya çalışılıyor.

Benim, bütün yakınlarımın, “gizli kasa” diye iddia ettiğiniz kişinin bütün mal varlığını toplayın, sizin DHMİ Daire Başkanınızın kasasından çıkanın yarısı bile yapmaz.

Türkiye’de gerçek yolsuzluk nerededir? Kimler bulaşmıştır, çok nettir. Kimse adresi karıştırmasın.

Düştüğünüz derin çukurdan bize çamur atarak çıkamazsınız."