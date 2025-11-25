Murat Ongun'dan İBB iddianamesine yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile beraber tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ongun paylaşımında İBB iddianamesinde malvarlığına ilişkin yer alan bilgilerin "fahiş nitelikte hatalı" olduğunu ifade etti.

Paylaşımında İBB'de görev almaya başlamadan önce kendisine ait yalnızca 1 meskenin olduğunu ve bunun dışında şimdiye kadar herhangi bir malvarlığı bulunmadığını belirten Ongun, hakkında ortaya atılan "4 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 tarla ve 1 tarla tapu kaydı" olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Malvarlığına ilişkin bilgilerin çok kolayca elde edilmesinin mümkün olduğunu belirten Ongun, "bu yanlışın düzeltilip kamuoyuna doğru açıklama yapılmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ongun'un paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

İBB SORUŞTURMASININ SAYIN SAVCILARI; İddianamenizdeki çok sayıda maddi hatadan biri de malvarlığımla ilgilidir. FAHİȘ nitelikteki bu hata yüzünden medya ve sosyal medyada haksız suçlamalara maruz kaldım. Malvarlığımla ilgili hatalar şöyledir; 2014-2019 ARASI: 1 Zeytinlik-1 Arsa

Böyle bir malım yok 2019 Sonrası: 4 Arsa -1 Fındık Bahçesi- 1 TARLA - 1 TARLA Tapu kaydı

BÖYLE BİR MALIM DA YOK! İBB’de görev almadan önce edindiğim 1 mesken vardır ve hala sadece bu mesken dışında, herhangi bir malvarlığım yoktur. Bunu polis ve savcılık ifademde belirtmiştim. Ulaşması çok kolay tapu bilgilerinde, böylesine abartılı bir hatanın oluşmasında kasıt aramıyorum. Sadece bu yanlışın düzeltilip kamuoyuna doğru açıklama yapılmasını bekliyorum.