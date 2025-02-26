Murat Ongun'dan Nedim Şener açıklaması: Hukuki hakkımızı kullanacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, YÖK ve İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderek İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesini istediğine dair haber yapan Nedim Şener hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, savcılığın diplomanın iptalini istemediğini ve konuyla ilgili belgelerin iletilmesini talep ettiğini hatırlattı.

Diplomanın iptalinin istendiğine yönelik iddiaların kaynağı olarak Nedim Şener'in yazısını gösteren Murat Ongun, hukuki haklarını kullanacaklarını ifade etti.

Ongun, şunları kaydetti:

"Yalan haberin çıkış kaynağı bu kişinin bugünkü köşe yazısı. Başsavcılığın da yalanladığı bu şahısla ve benzerleriyle ilgili olarak, kamuoyunu alenen yanıltmaya dönük yazılar ve yargıya müdahaleye dönük faaliyetler nedeniyle hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz."

Yalan haberin çıkış kaynağı bu kişinin bugünkü köşe yazısı. Başsavcılığın da yalanladığı bu şahısla ve benzerleriyle ilgili olarak, kamuoyunu alenen yanıltmaya dönük yazılar ve yargıya müdahaleye dönük faaliyetler nedeniyle hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz. pic.twitter.com/PC3RiGlyg4 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 26, 2025