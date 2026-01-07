Murat Ongun'dan Yeni Şafak'a yanıt: Gözde itirafçı dahil hepsi yalancı

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yaptığı röportaja sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Yeni Şafak, 25 Kasım’da yayımladığı röportajda İBB soruşturmasına ilişkin değerlendirmelere yer vermiş, manşetinde ise “Dönüm noktası Ertan Yıldız’ın itirafçı olması” ifadesini kullanmıştı. Ongun, bu başlığa sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, Ertan Yıldız hakkında öne sürülen iddialara dikkat çekerek, dosyada yer alan tanık ve itirafçı beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ongun, paylaşımında, “Gözde itirafçı Ertan dahil, dosyadaki gizli tanık, tanık ve itirafçıların tamamı yalan beyan vermiştir. Cezaevine girmemek ya da cezaevinden çıkmak için iftira atılmıştır” ifadelerini kullandı.

‘ONURUYLA YAŞAYANLAR CEZAEVİNDE’

Ongun şunu kaydetti:

“Ahmet Sarı (iş insanı): Ertan Yıldız 23.11.2022 - 03.06.2024 arası şirketimizden 63 Milyon TL para almıştır.

Tamer Uygun (iş insanı): İhaleyi kazanmamı istediklerini ancak Ertan Yıldız’ın bunun için 4 Milyon istediği söylendi. 2 Milyon 750 Bin TL’yi verdim.

Eyüp Subaşı (reklamcı): Ertan Yıldız’a elden 5 Milyon TL’yi Kağıthane’deki DAP Yapı’nın otoparkında verdim.

Bayram Yıldırım (Ertan’ın şoförü): Ertan Yıldız’ın evine 2 - 3 günde bir çuvalla para gelirdi.

Ertan ile ilgili anlatılanların sadece fragmanı bu! Ama pek çoğundan suçlanmadı. İftiranın ödülü buydu. Tekrar belirteyim; bu kişiler de dahil, dosyadaki gizli tanık/tanık/itirafçı hepsi yalan beyan vermiştir. Cezaevine girmemek ya da içeriden çıkmak için iftira atmışlardır. Zaten bu paylaşımda adı geçen 5 kişi de serbesttir, onuruyla yaşayanlar cezaevindedir."