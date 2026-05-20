Murat Ongun hakkında bir iddianame daha

İBB iştiraklerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

Halktv.com.tr’nin aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ongun’un 30 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 tarihlerinde YouTube kanalı ile X hesabından yaptığı paylaşımlar suçlama konusu yapıldı. Savcılık, Ongun’un devam eden İBB soruşturmasına ilişkin “gerçeğe aykırı bilgiler” paylaştığını ve bu paylaşımların “kamu barışını bozmaya elverişli” olduğunu öne sürdü.

Ongun ise ifadesinde suçlamaları reddetti. Paylaşımlarının “yanıltıcı bilgi” niteliği taşımadığını belirten Ongun, söz konusu bilgilerin uydurma olmadığını, soruşturma kapsamında kolluk birimlerine verilen resmi ifadelerden oluştuğunu savundu.

İddianamede Ongun’un zincirleme şekilde “basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Yeni davanın önümüzdeki günlerde görülmeye başlanması bekleniyor.