Murat Ongun: Hodri meydan, faturayı çıkarın istifa edeyim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, hakkındaki iddialara ilişkin olarak konuştu.

Medya AŞ hakkında geçtiğimiz günlerde TGRT'de bir programda "CHP kurultay delegelerine 1200 cep telefonu alındı. Bu alımı Medya AŞ yaptı" iddiası gündeme getirilmişti. 4 Mart'ta düzenlenen polis operasyonunda da muhasebe kayıtlarının bulunduğu bir bilgisayara el konulmuştu.

Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'e konuşan Murat Ongun, Medya AŞ'ye yönelik birçok iddiaya yanıt verdi. Erkin'in iddialara ilişkin sorularına Ongun'un verdiği cevapları şöyle:

KURULTAY DELEGELERİNE TELEFON VERİLDİĞİ İDDİASI

"Elinde olduğunu iddia ettiği faturayı yayınlayabilse sorun çözülecek. Ama olmayan fatura yayınlanır mı? Sözüm ona aynı yayındaki gazeteci arkadaşlardan biri de ‘Belgeyi gösterin de Murat Ongun utansın’ demiyor. Diyemiyorlar. Onlar da yalan olduğunu biliyor da konu farklı. Sonra ‘aparat’ dediğim için feryat figan ediyorlar. O programdaki herkese ‘Hodri Meydan’ diyorum. Madem fatura elinizde, yayınlayın ben de tüm görevlerimden anında istifa edip sizden özür dileyeyim.

İMAMOĞLU İÇİN TROL ORDUSU KURULDUĞU İDDİASI

Allah aşkına tüm medyada muhalefete yakın yayın organlarının sayısı nedir ki, orada bir yapımız olsun. Bunların sosyal medya deyince anladıkları sadece X. İşte bizim orda da trol ordularımız varmış. Bir ordu da değil, ordular. Yahu biz olsak olsak 300 Spartalı oluruz ama yine size yeteriz merak etmeyin. Kişi kendinden bilir işi. Bunu dile getirenler asıl trol ordusu sahipleridir. Ekrem İmamoğlu bu ülkenin en sevilen siyasilerinden biri. Doğal olarak da onu sevenler, kendisine destek olan paylaşım yapabilirler. Daha önce desteklemeyenler de bu haksızlıklar ve adaletsizlikler nedeniyle artık kendisine destek oluyor. Bu o insanları trol yapmaz.

TANIDIKLARINA İHALE VERDİĞİ İDDİASI

Medya AŞ’de ihale alma koşulları bellidir. Ben medyadan gelen birisiyim. Pek çok eski medya çalışanı, yıllar önce kendi şirketlerini kurmuş. Kah etkinlik organizasyon alanında kah film çekimi, prodüksiyon alanında piyasaya iş yapmışlar. Aralarında başarılı çok insan var. Bunlardan bazıları yani daha önce tanıdığım kişiler de ihale koşullarını karşılamak kaydıyla iş alabilir.

PARA VERDİĞİ GAZETECİLER İDDİASI

Bu yalanı söylemekten zevk alanları birkaç gruba ayırıyorum. 1) Başarısız siyasal iletişimciler 2) ‘Bize de para verin o zaman’ duygusu yaşayan tuhaflar 3) Kıskanç loserlar"