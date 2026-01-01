Murat Ongun: İBB soruşturması delile değil, sadece ifadelere dayanıyor

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB’ye yönelik soruşturmanın somut delillere değil, birbiriyle çelişen tanık ifadelerine dayandığını ifade etti. Ongun, Palazoğlu kardeşlerin ifadelerini örnek göstererek soruşturmaya yönelik eleştiride bulundu.

Ongun, İBB soruşturmasında ifade veren Muhittin Palazoğlu ve Ahmet Palazoğlu'nun ifadelerindeki çelişkiye dikkati çekti. Ongun, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İBB soruşturması delile değil, sadece ifadelere dayanıyor. O zaman ifade sahiplerini tanımak lazım. Palazoğlu Brothers ile başlayalım.

Ahmet P: 'Adstation firmasının tüm yetkileri abim Muhittin Palazoğlu’na aittir. Yüzde yüz tek ortak abimdir.'

Muhittin P: 'Süreç yönetimi kardeşim ve Adstation’ın şirket sahibi, tek yetkilisi Ahmet Palazoğlu tarafından yürütülmüştür.'

Ahmet P: 'Ben Adstation’dan 2022 yılının aralık ayında ayrıldım.'

Muhittin P: '31 Aralık 2023’e kadar Adstation şirketini fiilen ve resmi olarak kardeşim Ahmet yönetti.'

Ahmet P: 'Tüm ihale tekliflerini hazırlayan abim Muhittin’dir. Bu süreçlerden abim sorumludur.'

Muhittin P: 'Tüm işlerde kardeşim Ahmet vardır. Ben inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorum.'

Sonuç: Ahmet sanık bile değil, evinde. Muhittin sanık ama hakkında ceza istenmedi. O da aynı evde. Biz de cezaevinde. Abisine ya da kardeşine suç atmakta sorun görmeyenler, düşünün bize neler demiştir. İBB soruşturmasının tanık kalitesi ne yazık ki böyle. Sürecek..."