Murat Ongun: İş insanlarının iftira atmaları için zorlandığı iddiaları kulağımıza geliyor

İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, mal varlığına el konulmuş iş insanlarının kendilerine iftira atmaya zorlandığını öne sürdü.

Ongun, Sözcü gazetesinden Ali Macit'e açıklamalarda bulundu.

Murat Ongun, "Şirketlerine, hesaplarına, mal varlıklarına el konulan iş insanlarına etkin pişmanlık kisvesiyle bize iftira atmaları için zorlama yapıldığı iddiaları kulağımıza geliyor" diye konuştu.

Kendilerine yönelik iki ayrı suçlama olduğunu belirten Ongun, suçlamaların herhangi bir kanıta dayanmadığına dikkat çekerek "Biz göreve geldikten sonra, yıllardır İBB’ye uğramayan müfettişler adeta İBB’de kamp kurdular. Attığımız her adım takip edildi. İştirak şirketleri dahil bütün iş ve işlemler incelendi, hiçbir şey çıkmadı. Ne bir hata ne bir usulsüzlük" ifadelerini kullandı.

"KUMPAS BİZLERE DEĞİL EKREM BAŞKAN’A KURULMUŞTUR"

Ongun, şunları söyledi:

"Diğerleri gizli tanıklar ve iftiracılar; bu tanıkların kim olduğu, ne iş yaptıkları, sabıkaları, husumetleri, akli dengelerinin yerinde olup olmadığı belli değil. Bu kişilerin sözde tanıklıklarının üzerine kişisel husumet besleyen, İBB’den iş alamamış bazı kişilerin iftiraları ve sosyal medya trollerinin ortaya attığı yalanlar eklenmiş. Bana yöneltilen iddialar ve soruları evrensel hukukçular görseler; kahkahalarla gülerler, şaka zannederler ya da hukukun düşürüldüğü duruma ağlarlar."

"Kumpas bizlere değil Ekrem Başkan’a kurulmuştur" diyen Ongun, "Suçumuz bir sonraki seçimin Cumhurbaşkanı Adayı ve müstakbel cumhurbaşkanının çalışma arkadaşı olmak" dedi.Bizler sadece bu kumpastaki boşlukları doldurmak için kullanılıyoruz o kadar. 86 milyon da bunun bilincinde" ifadelerini kullandı.

"Gelirinizin üzerinde kira ödediğinize dair iddialar yer aldı gazetelerde, doğru mudur?" sorusunu da yanıtlayan Murat Ongun, şunları söyledi:

"Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019’da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, ‘Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme’ dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı."

"BU BİLGİLERİ SİZE KİM SÖYLETTİ?"

Ongun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize düşman olabilirler, nefret ediyor olabilirler ama bu objektif olmalarına mani değil. Saatlerce yayınlarda, gazetelerde, televizyonlarda iftira atıp, araya ‘bunlar iddia tabii’ diye sıyrılmaya çalışıyorlar. Çamur at izi kalsın. Yapmayın, ahlaklı ve centilmen olun. “Medya A.Ş, kurultayda delegelere 1200 telefon ve tablet dağıttı” denildi. ‘Telefonların içine soğuk cüzdan ve içine 5 bin dolar yüklendi’ denildi, ‘elimde belge var’ denildi şimdi konuşulmuyor bile. Yahu bu bilgileri size kim söyletti? Neden sorguda kimselere ve bana bu sorulmadı. Halkı manipüle etmek için yeni yalanlar söylüyorlar. İlk günlerde söyledikleri yalanları sonra kendileri bile unuttu. !560 milyarlık vurgun' dediler, İBB’nin 4 yıllık bütçesinin bile o kadar olmadığı ortaya çıkınca bir daha bu yalanı dillendirmediler. Elbette hesaplaşacağız. Hakkımızda uydurulan her iftira kayıtlıdır. Kimse yaptığı kötülükler unutulacak sanmasın."

"İFTİRA İÇİN ZORLANDIĞI İDDİALARI KULAĞIMIZA GELİYOR"

Ongun, iş insanlarına ilişkin iddiaları da duyduklarını belirterek "Bir ara kadınların itirafçı olmaya zorlandığı açıklanmıştı siyasiler. Şimdi yeni şeyler duyuyoruz. Şirketlerine, hesaplarına, mal varlıklarına el konulan iş insanlarına etkin pişmanlık kisvesiyle bize iftira atmaları için zorlama yapıldığı iddiaları kulağımıza geliyor. Yılların birikimini, mallarını korumak adına umarım kimse bu yola tevessül etmez. Umarım bu iddialar sadece iddiadır. İftiradan kimseye hayır gelmez. Bugün de gelmez, yarın da gelmez" diye konuştu.