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Murat Ongun, önceki İBB yönetiminin harcamalarını paylaşmıştı: "Soruşturma açılmadı"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, X hesabından önceki yönetimlerin harcamalarını anlattığı paylaşımı alıntılayarak soruşturma başlatılmadığını açıkladı.

Güncel
  • 16.11.2024 20:44
  • Giriş: 16.11.2024 20:44
  • Güncelleme: 16.11.2024 20:56
Kaynak: Haber Merkezi
Murat Ongun, önceki İBB yönetiminin harcamalarını paylaşmıştı: "Soruşturma açılmadı"
Fotoğraf: Depophotos

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, “az bilinen olaylar” başlığıyla önceki belediye yönetiminin harcamalarını açıkladığı paylaşımı alıntılayarak, soruşturma açılmadığını kaydetti.

Ongun, bir yıl önce yaptığı paylaşımlarda İstanbulluların vergilerinin “çarçur” edildiğini söylemişti. Ongun, yeni paylaşımında şunları kaydetti:

"Bazı soruşturmalar kolaydır bazıları zor! TV dizilerine belediyenin milyonlarını harcadılar. Soruşturma açılmadı." 

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