Murat Ongun, önceki İBB yönetiminin harcamalarını paylaşmıştı: "Soruşturma açılmadı"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, “az bilinen olaylar” başlığıyla önceki belediye yönetiminin harcamalarını açıkladığı paylaşımı alıntılayarak, soruşturma açılmadığını kaydetti.

Ongun, bir yıl önce yaptığı paylaşımlarda İstanbulluların vergilerinin “çarçur” edildiğini söylemişti. Ongun, yeni paylaşımında şunları kaydetti:

"Bazı soruşturmalar kolaydır bazıları zor! TV dizilerine belediyenin milyonlarını harcadılar. Soruşturma açılmadı."