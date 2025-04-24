Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Ongun'un avukatı Serkan Günel, bu sabah gözaltına alındığını duyurdu.

Serkan Günel sabah saat 07.00'de sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!"

Günal'ın gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum!

Savunma susturulamaz!

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar! — Serkan Günel (@serkangunel) April 24, 2025

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI PEHLİVAN'DAN AÇIKLAMA

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'ın bu sabah gözaltına alındığını bildirdi.

Pehlivan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız Av. Serkan Günel ve Av. Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı. Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir" dedi.