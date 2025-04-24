Murat Ongun'un avukatları serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatların savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Günel ve Akalın, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Avukatlar yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞ İNSANI ADNAN BIÇAKÇI TUTUKLANDI

Öte yandan edinilen bilgiye göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.