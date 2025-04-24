Murat Ongun'un avukatları serbest bırakıldı
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nde serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatların savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Günel ve Akalın, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Avukatlar yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İŞ İNSANI ADNAN BIÇAKÇI TUTUKLANDI
Öte yandan edinilen bilgiye göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.