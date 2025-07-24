Murat Ongun'un cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile beraber tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un fotoğrafı paylaşıldı.

Murat Ongun eşi Gözdem Uğur Ongun, kızı ve akrabaları ile beraber geçtiğimiz ay Murat Ongun ile bir açık görüşte bir araya geldi ve görüşte çektikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Ongun, eşiyle birlikte çektirdikleri açık görüşten bir fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Gözdem Uğur Ongun'un Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçen ay izin verdiler, aşkımı gördüm. Saçı uzamış çünkü kuaför yok, avlusunda bir köşeye güneş vuruyormuş, orada kitap okurken güneşlenmiş. 89 kiloya düşmüş yani fit mi fit... Bizi ve güzel kokuyu özlüyormuş çünkü tuvaletten lağım kokusu geliyormuş. Hepinize selamı var."