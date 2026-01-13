Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 13.01.2026 19:40
  • Giriş: 13.01.2026 19:40
  • Güncelleme: 13.01.2026 19:42
Kaynak: ANKA
Murat Ongun'un ikinci hesabı da erişime engellendi
Fotoğraf: ANKA

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanı Murat Ongun'un erişim engeli getirilmesi nedeniyle açtığı yeni X hesabına da erişim engeli getirildi.

Ongun, ikinci X hesabına da erişim engeli getirildiğini yeni açtığı "MrtOngun_resmi" hesabı üzerinden duyurdu. Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci hesabım da kapatıldı. Yola bu hesap ile devam edeceğiz. Güçlü desteğiniz ve dayanışmanız ile bu hesap da büyüyecek, gerçekler daha çok insana ulaşacak."

