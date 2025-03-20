Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.
Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konulmuştu.