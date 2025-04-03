Murat Ongun'un tutukluluğuna itiraz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve MEDYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sunulan dilekçede, iddiaların somut delillere dayanmadığı ve hukuka aykırı delillerle tutuklama yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, gizli tanık ifadelerine dayanılarak yapılan suçlamaların, HTS kayıtları ile çürütüldüğü, Ongun'un belirtilen mekanlarda bulunmadığının HTS kayıtlarıyla kanıtlandığı dile getirildi.

Avukatlar, Ongun ve diğer tutuklanan kişilerin belirli mekanlarda toplantı yaparak ihale kararları aldıkları iddialarını reddetti.