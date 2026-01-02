Murat Ongun'un X hesabı erişime engellendi
İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un X hesabı erişime engellendi.
EngelliWeb'in aktardığına göre Ongun'un X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.
İBB soruşturması kapsamında 9 aydan uzun süredir cezaevinde tutulan Murat Ongun, dosyada yer alan iddialarla ilgili zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyordu.