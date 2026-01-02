Giriş / Abone Ol
Murat Ongun'un X hesabı erişime engellendi. Hesap, X tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

Güncel
  • 02.01.2026 16:27
  • Giriş: 02.01.2026 16:27
  • Güncelleme: 02.01.2026 16:37
Kaynak: Haber Merkezi
İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un X hesabı erişime engellendi.

EngelliWeb'in aktardığına göre Ongun'un X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Hesap, X tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

İBB soruşturması kapsamında 9 aydan uzun süredir cezaevinde tutulan Murat Ongun, dosyada yer alan iddialarla ilgili zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyordu.

