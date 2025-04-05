Murat Ongun, yolsuzluk suçlamalarını HTS verileriyle yalanladı: 'Yalancı tanıklarla hesaplaşacağım'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, hakkındaki yolsuzluk iddialarını yalanladı.

Ongun, Sabah gazetesinde adı geçen tanık Orhan Cevahiroğlu’nun, kendisini İBB’ye geldikten sonra Beylikdüzü'ndeki bir kafe ve fabrikada haftada iki gün buluşup para dolu rüşvet çantalarıyla çıktığını gördüğü şeklindeki suçlamalarını cevap verdi.

Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savcılık makamının elde ettiği HTS verileriyle bu suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, "Fabrika veya civarında hiç bulunmamışım, kafede ise 2019 seçiminden önce sadece 5 kez sinyal vermişim" dedi.

Tanığın yolsuzlukla suçlamasına ilişkin "Vicdanlara havale ediyorum" ifadelerini kullanan Ongun, "Adaleti yanıltan, iftiralarla itibar suikastlığı yapan bu yalancı gibi tüm tanıklarla adalet önünde her platformda hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.

Bir iftiracı ve yalancı tanığın daha ipliği pazara çıktı.



Sabah’ın haberinde adı geçen tanık Orhan Cevahiroğlu, biz İBB’de göreve geldikten sonra (2019’dan sonra) Beylikdüzü’nde bir kafe ve fabrikada haftada 2 gün buluşup para dolu rüşvet çantaları ile çıktığımı gördüğünü… — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 5, 2025

Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

"Bir iftiracı ve yalancı tanığın daha ipliği pazara çıktı. Sabah’ın haberinde adı geçen tanık Orhan Cevahiroğlu, biz İBB’de göreve geldikten sonra (2019’dan sonra) Beylikdüzü’nde bir kafe ve fabrikada haftada 2 gün buluşup para dolu rüşvet çantaları ile çıktığımı gördüğünü söylemiş. Savcılık makamının elde ettiği HTS (telefon konum verisi) verilerine göre fabrika veya civarında hiç bulunmamışım, kafede veya civarında ise 2019 seçiminden önce sadece 5 kez sinyal vermişim. Tanık şahsın yalanları ortaya çıktığı gibi, beni daha seçim kazanmadan yolsuzluk yapmakla suçlamasını ise vicdanlara havale ediyorum. Adaleti yanıltan, iftiralarla itibar suikastlığı yapan bu yalancı gibi tüm tanıklarla adalet önünde her platformda hesaplaşacağım.