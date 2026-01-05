Murat Ongun’dan erişim engeline karşı hamle: Yeni X hesabı açtı
Sosyal medya platformu X'te hesabına erişim engeli getirilen Murat Ongun, yeni hesabının kullanıcı adını paylaştı. Ongun, "Yeni hesabımı takip etmeniz bana ayrıca güç ve moral verecektir" dedi.
Sosyal medya hesabından İBB iddianamesine ilişkin eleştirilerinin ardından X (Twitter) hesabı erişime engellen İBB Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun, yeni hesabının kullanıcı adını paylaştı.
Murat Ongun'un sosyal medya hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellenmişti.
Yeni hesabını, henüz Türkiye'de görünmez kılınmayan hesabından paylaşan Ongun, "Yeni hesabım @murat__ongun'u takip etmeniz bana ayrıca güç ve moral verecektir" ifadelerini kullandı.
Murat Ongun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ne yazık ki doğru bilgilendirme yaptığım halde, bu X hesabım engellendi. Üstelik hiç alakası olmayan bir kanun maddesi dayanak yapılarak.
Kısa zaman içinde bu hesap kapanacak. Kapandıktan sonra gerekli gördüğüm bilgileri ve olayları kamuoyuyla @murat__ongun hesabından paylaşacağım.
Yeni hesabım @murat__ongun'u takip etmeniz bana ayrıca güç ve moral verecektir.
Yaşasın Demokrasi!
Yaşasın Cumhuriyet!"