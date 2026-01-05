Murat Ongun’dan erişim engeline karşı hamle: Yeni X hesabı açtı

Sosyal medya hesabından İBB iddianamesine ilişkin eleştirilerinin ardından X (Twitter) hesabı erişime engellen İBB Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun, yeni hesabının kullanıcı adını paylaştı.

Murat Ongun'un sosyal medya hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellenmişti.

Yeni hesabını, henüz Türkiye'de görünmez kılınmayan hesabından paylaşan Ongun, "Yeni hesabım @murat__ongun'u takip etmeniz bana ayrıca güç ve moral verecektir" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki doğru bilgilendirme yaptığım halde, bu X hesabım engellendi. Üstelik hiç alakası olmayan bir kanun maddesi dayanak yapılarak.

Kısa zaman içinde bu hesap kapanacak. Kapandıktan sonra gerekli gördüğüm bilgileri ve olayları kamuoyuyla @murat__ongun hesabından paylaşacağım.

Yeni hesabım @murat__ongun'u takip etmeniz bana ayrıca güç ve moral verecektir.

Yaşasın Demokrasi!

Yaşasın Cumhuriyet!"