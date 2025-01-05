Murat Övüç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

"Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada başörtüsü takarak yaptığı paylaşımlar nedeniyle Murat Övüç hakkında soruşturma başlatmıştı.

Övüç, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.

Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma" suçlarından kaydının olduğu bildirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Övüç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.