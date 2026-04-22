Murat Övüç'e hapis cezası

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç’e başörtüsü takıp video çektiği için açılan davada karar çıktı.

Övüç'e “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” dini değerleri aşağılama suçundan 11 ay hapis cezası verildi.

halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre mahkeme, cezada indirim uygulamadı; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına karar verdi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında başörtüsü takarak çektiği video nedeniyle yürütülen davada kararını açıkladı.

Duruşmaya Murat Övüç avukatı ile bir katılırken , Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da katıldı. Bakanlık tarafı, önceki beyanlarını tekrar ederek sanığın cezalandırılmasını istedi. Övüç ise savunmasında beraatini talep etti.

Davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, ilk olarak TCK 216/1 kapsamında açılan davada “kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike” unsurunun oluştuğuna dair yeterli delil bulunmadığını belirtti. Ancak savcılık, videoda kullanılan başörtüsünün İslam dininde dinî bir değer olarak kabul edildiğini, Övüç’ün bu değeri aşağılayacak biçimde hareket ettiğini savunarak eylemin TCK 216/3 kapsamında değerlendirilmesini istedi.

TAKİPÇİ SAYISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Savcılık, Övüç’ün sosyal medya takipçi sayısının yüksek olmasına da dikkat çekti. Mütalaada, paylaşımın ulaştığı kişi sayısı ve videonun kamuoyunda canlı tutulma biçimi gözetilerek sanığın cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, Murat Övüç hakkında 11 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Övüç'ün sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması üzerine soruşturma başlatılmıştı. 20 Aralık 2025'te tutuklanan Övüç, 1 Nisan'da tahliye edilmişti.