Murat Övüç gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, gözaltına alındı. Övüç'ün gözaltı gerekçesi 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' olarak belirtildi.
Kaynak: DHA
Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla Beyoğlu'nda gözaltına alındı.
Övüç, son olarak bindiği uçakta türban takarak seyahat ettiği anları sosyal medya hesabınadan paylaşmıştı.
Hakkında yakalama kararı bulunan Övüç, Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı.
Övüç’ün, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.