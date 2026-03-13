Murat Övüç hakkında tutukluluğa devam kararı

Başörtülü videosunun ardından tutuklanan sosyal medya ünlüsü Murat Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Övüç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatları da hazır bulundu.

Savunma yapan Övüç, söz konusu videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini söyledi. Eyleminde bir art niyetinin olmadığını söyleyen Övüç, yanlış anlaşıldığı için özür diledi. Övüç, videoyu Şubat 2024'te çekip, kapatılan Instagram hesabından paylaştığını söyledi.

Övüç, savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE TUHAF İFADELER

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve iki sayfayı doldurmayan iddianamede, soruşturmanın "Bee Haber" rumuzlu hesaptan şüphelinin başörtüsü takmış şekildeki videosunu “başörtüsü takan Murat Övüç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu” paylaşımı üzerine başlatıldığı belirtildi.

İddianamede Övüç için “Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin İslam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği, şüphelinin tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu” ifadeleri kullanıldı.

Savcılık, Övüç’ün halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediğini iddia ederek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

Övüç’ün avukatı Çağdaş Çelik, iddianamedeki açıklamaların tamamının “dini değerleri aşağılama”ya yönelik olduğunu ancak davanın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”den açıldığına dikkat çekti.