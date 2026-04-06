Murat Övüç, kendisine 'uyarı' verildiğini söyledi: Artık sahneye makyajsız çıkacağım

Başörtüsüyle çektiği bir video nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yargılanan ve 4 ay cezaevinde tutuklu kalan sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, bundan sonra makyaj yapmayacağını söyledi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Övüç, bundan sonra sahneye smokinle ve makyaj yapmadan çıkacağını ifade etti.

Saymaz'ın aktardığına göre Övüç, ilk gözaltısından sonra İzmir’de sahneye çıkmadan önce kulise gelen polislerin 'Bir daha kadın kıyafeti giyip makyaj yapıp sahneye çıkmanı istemiyoruz. Aksi takdirde programları iptal edeceğiz' dediğini iddia etti.

Sahne tarzını değiştirmesinin arkasında açık bir uyarı olduğunu dile getiren Murat Övüç, kadın kıyafetleri ve makyajla sahneye çıkması halinde programlarının iptal edileceğinin kendisine iletildiğini, bu mesajların doğrudan verilmediğini ancak aracı kişiler üzerinden geldiğini söyledi.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 20 Aralık’ta tutuklanan Murat Övüç, 1 Nisan'da tahliye edilmişti.