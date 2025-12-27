Murat Övüç, Tekirdağ'daki cezaevine sevk edildi

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir başörtüsü taktığı videonun ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklarak Metris Cezaevi'ne gönderilen Murat Övüç, Tekirdağ'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü takarak video paylaşan sanal medya ünlüsü Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'halkı kin ve tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

VİDEONUN 3 YIL ÖNCEYE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tutuklanmasına konu olan video hakkında dün bir açıklama yapan Övüç, videonun 3 yıl önceye ait olduğunu söyledi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Murat Övüç şunlara yer verdi:

"Allah aşkına yeter, Allah rızası için yeter. Normal davranıyoruz, smokinle çıkıyoruz. 3 yıl önceki paylaşımım gündeme getiriliyor. Ayıptır ya. Artık yeter!"

Murat Övüç, Ocak 2025'te aynı suçlama ile gözaltına alınıp adli kontrol ile de serbest bırakılmıştı.

Övüç, dün saat 20.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Jandarma aracı ile getirilen Övüç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.